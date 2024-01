Habib Sy, Diomaye, Cheikh T. Dièye: Divergences autour du porteur du ‘’projet’’

Qui de Bassirou Diomaye Faye, de Cheikh Tidiane Dièye ou de Habib Sy, va porter le ‘’projet’’ de Pastef après l’invalidation de la candidature de son géniteur naturel, Ousmane Sonko? La question reste, pour le moment, sans réponse. Au sein du Lacos -la plateforme des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko-, miné par cette équation jusqu’ici sans solution concrète, les réunions se suivent et se ressemblent. Les divergences sont, en effet, insurmontables alors que le compte-à-rebours s'accélère à moins de 15 jours du lancement officiel de la campagne électorale.







La suite logique de la stratégie des candidatures multiples usinée par Sonko pour décupler les chances de réussite et qui a finalement fait mouche (le plan A a été écarté mais les plan B, C et D ont été validés), devrait normalement être l’unicité autour d’un candidat. Ceci afin d’éviter l’émiettement des voix. Mais, au lendemain de la publication, par le Conseil constitutionnel, de la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle du 25 février prochain, force est de constater que les choses se compliquent au sein du Lacos où les leaders n’arrivent toujours pas à s’accorder sur le profil du porteur du projet.





Le choix du candidat entre Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye et Bassirou Diomaye Faye est loin d'être évacué, en ce sens que les deux premiers qui avaient annoncé qu’ils allaient retirer leurs candidatures si celle de Sonko passe, ont décidé de les maintenir. Du côté de Pastef, les responsables restent cramponnés au slogan « Diomaye moy Sonko » (Diomaye égale Sonko). Ce qui ne semble pas donner de chance aux négociations. Des sources de Seneweb signalent que la longue réunion d’hier chez Habib Sy n’a d’ailleurs pas réussi à arrondir les angles.









Sonko a demandé aux trois d’aller déposer leurs spécimens de bulletin de vote









Ousmane Sonko, seul maître à bord qui télécommande ses hommes depuis sa cellule, n'a pas encore fait son choix définitif. Et le débat sur le meilleur profil pour porter le projet fait rage. En attendant que Sonko tranche -ce qui semble de moins en moins évident-, au sein de l’assemblée des leaders du Lacos, des critères ont été établis : le porteur du projet doit être un leader rassembleur et moins clivant aux yeux des sénégalais. Dés lors la question qui se pose c’est : entre Habib, Diomaye et Cheikh Tidiane, qui coche toutes ces cases ?









Face à ce dilemme cornélien, le leader de Pastef préfère opter pour la prudence car le contexte n’est plus à la division mais à la multiplication des forces. Ainsi, Ousmane Sonko a demandé à tous ses trois candidats d’aller déposer leurs spécimens de bulletins de vote à la Direction générale des élections (DGE), le temps qu’il tranche, souffle une autre source.