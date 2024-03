Habib Sy " La Constitution est très claire : à tout moment du processus, tout candidat qui le désire peut se retirer"





Le candidat Habib Sy est revenu sur le refus du Conseil constitutionnel de statuer sur le retrait de sa candidature. « J’avais fait déposer par mon mandataire une lettre pour me retirer de la course et soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye. C’est le greffier en chef qui n’a pas voulu recevoir la lettre».





Il juge cela injuste, car la Constitution est très claire : à tout moment du processus, tout candidat qui le désire peut se retirer, déclare-t-il





Selon Habib Sy, ce qui est marrant dans cette affaire, c’est que le Conseil constitutionnel a donné rendez-vous à mon mandataire le 29 mars, après l’élection présidentielle.





Toutefois il se désiste et réitère son soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye.