Hadjibou Soumaré gardé-à-vue : Son parti va sortir de sa réserve, ce vendredi

Même après la sortie du gouvernement du Sénégal sur cette affaire, le Parti Démocratique et République dirigé par le mis en cause Hadjibou Soumaré n’a pas apporté de réponse. Mais, ce vendredi 10 mars, il va faire face à la presse pour s’adresser à l’opinion publique. La rencontre est prévue non loin du Commissariat central de Dakar. «En effet, vous êtes au parfum cette semaine de l’affaire Hadjibou Soumaré et de sa garde à vue à la sûreté urbaine de Dakar ce jeudi.



Cet acte arbitraire pour une énième fois sur une personnalité politique mène notre pays dans une impasse qui présage un avenir sombre pour la démocratie sénégalaise », ont prévenu les membres du Parti Démocratique et République.