Hassan Shire, Réseau panafricain de défense des droits de l’homme : ‘’La tradition démocratique doit perdurer au Sénégal’’

Dans le but d’une sortie de crise afin de tenir une élection présidentielle libre et transparente au Sénégal, une mission du Réseau Panafricain de Défense des Droits de l'homme a été dépêchée au Sénégal. Après avoir rencontré les différentes parties , la mission, dirigée par Hassan Shire, Directeur exécutif, a fait face à la presse, hier. Selon ce dernier, la tradition démocratique au Sénégal doit être perpétuée.

“Il faut qu’il y ait des élections libres et transparentes et que le pouvoir se passe pacifiquement à travers les urnes et que ceux qui viendront après ce régime puissent faire perdurer cette tradition démocratique qu’ils ont héritée de ce régime”, demande Hassan Shire.

“Le message du président Sall d’hier nous a réconfortés sur notre position que le Sénégal est un pays de démocratie qui ne doit pas être foulée au pied. Il faut que les Sénégalais puissent s’unir pour perpétuer son image de pays de démocratie. Les peuples doivent surveiller les acquis démocratiques”, ajoute le Directeur exécutif du Réseau panafricain de défense des droits de l’homme.