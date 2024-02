Hausse de leurs indemnités : les maires et présidents de Conseil départemental vont rentrer dans leurs fonds…

Bonne nouvelle pour les maires et présidents de Conseil départemental. Bes Bi révèle que la revalorisation de leurs émoluments décidée début janvier sera bientôt effective. Selon le journal, les concernés vont rentrer dans leurs fonds à la fin du mois de février après la prise des décrets y afférents ainsi que la notification faite en ce sens par le ministre des Collectivités territoriales.



A ce titre, les maires des villes et les maires des capitales régionales vont percevoir une indemnité mensuelle de 1 500 000 F CFA. Ce qui fait un total de 28,5 millions pour les 14 maires des capitales régionales et des cinq maires des villes de Rufisque, Thiès, Pikine, Guédiawaye et Dakar, chiffre la source.



Celle-ci précise que leurs collègues des capitales départementales vont quant à eux recevoir chaque mois, individuellement, un million, pour un total de 43 millions.



Au nombre de 554, les maires des autres collectivités territoriales se partageront 443 millions 200 mille, à raison de 800 000, chacun.



Leurs adjoints percevront désormais entre 150 000 et 300 000, selon le montant du budget de la collectivité territoriale.



Les vices-présidents et secrétaires élus, au nombre de 172, auront 200 000 chacun contre 150 000 par le passé.