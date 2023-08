Homosexualité : La position très claire du pape François

Le pape François était au Portugal, début août. Il a pris part aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). À l’occasion, le souverain pontife a échangé avec les jésuites de Lisbonne. Il a dû répondre à plusieurs questions sur l'homosexualité, notamment.





« La porte est ouverte à chacun »





Le pape François a été, pour le moins clair : « Je crois qu’il n’y a pas de discussion sur l’appel adressé à 'tout le monde'. Jésus est très clair : tout le monde. Les invités n’avaient pas voulu venir à la fête. Alors il a dit d’aller au carrefour et d’appeler tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et pour que ce soit clair, Jésus dit : 'Sains et malades', 'justes et pécheurs'… Autrement dit, la porte est ouverte à chacun. Chacun a son espace dans l’Église », a déclaré le successeur de Saint-Pierre, selon les propos rapportés hier lundi par ''La Civilta Cattolica' (revue catholique des jésuites).





En clair, les homosexuels et les transgenres ont aussi leur place dans l'Église.





Pour eux, les « péchés en dessous de la taille sont pertinents »