Honorariat au Cese: «Le mensonge de la Présidence se confirme» (Abdoul Mbaye)

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, ne lâche pas le sujet relatif au «faux décret», qui aurait institué l’honorariat pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental (Cese).





«Effarant! Pitoyable!», s’exclame-t-il, d’emblée, sur sa page Facebook. Le leader de l’Act d’ajouter, dans la foulée: «Le mensonge de la présidence de la République au sujet du décret 2020-964 se confirme. “Mais qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu”?. Qu’a-t-on donc fait pour mériter de tels dirigeants! Ils profitent du Covid pour s’octroyer des avantages et mentent pour les cacher».





Pour l’ex allié du Président Macky Sall, «profiter, non pas pour se remettre en question, non pas élaborer des schémas de sortie de crise ou même réfléchir sur le Sénégal d’après Covid. Mais, ils persistent dans leur cynisme, conformément à ce qu’ils savent faire le mieux: rester dans leurs petites magouilles habituelles alors que les Sénégalais souffrent de la crise sanitaire, d’une perte importante de leurs revenus et d’une insécurité alimentaire».





D’ailleurs, Abdoul Mbaye dit avouer qu’«il est particulièrement rare de voir une présidence de la République se défendre d’avoir commis des faits non éthiques en utilisant un mensonge documenté parce que sous la forme d’un communiqué portant armoiries».





Pour rappel, ce décret polémique, vite démenti par le pôle communication du palais, a mentionné de gros avantages que Macky Sall aurait accordés aux anciens présidents du Cese. Il s’agit d’une indemnité de représentation (4,5 millions Fcfa net par mois), d’un véhicule de fonction avec macaron (laisser-passer permanent), d’un chauffeur particulier, d’une dotation mensuelle de carburant de 500 litres, d’un agent de sécurité rapproché et d’égards protocolaires en cas de participation à des cérémonies officielles.