Hôpital Principal : la surprise de la délégation partie remettre à Sonko les dattes de Serigne Mountakha

Une délégation de Yewwi Askan Wi était hier à l’Hôpital Principal. Objectif : rencontrer Ousmane Sonko, qui y est hospitalisé, et lui remettre les dattes que lui a offert le khalife des mourides afin qu’il mette fin à sa grève de la fin.



Il s’agissait de la même délégation reçue à Touba, la veille, par Serigne Mountakha Mbacké : Habib Sy, Birame Soulèye Diop, Abass Fall, Cheikh Tidiane Youm, Aïda Mbodji et Maïmouna Bousso.



Mais d’après Les Échos, qui donne l’information, ces derniers n’ont pas pu rencontrer le leader de Pastef. «Le médecin traitant (du leader des Patriotes) aurait donné des instructions pour qu’on laisse Ousmane Sonko se reposer», rapporte le journal, ajoutant que le médecin a indiqué que «l’état de santé (de son patient) ne permet pas de le voir».



La délégation a finalement quitté l’hôpital sans avoir eu la possibilité de transmettre à Sonko le message du khalife des mourides, qui lui a demandé de mettre fin à sa grève de la faim et d’adopter «d’autres moyens de lutte».