Hôte des pêcheurs Mballing : Mame Boye Diao propose la création de coopératives

A Mbaling dans le département de Mbour hier, le candidat El Hadji Mamadou Diao promet une nouvelle économie pour les acteurs de la pêche une fois élu. Il entend créer des coopératives pour eux.





Après Cayar et Soumbédioune, le candidat El Hadji Mame Boy Diao était hier à Mbaling (département de Mbour) à la rencontre des acteurs de la pêche. Il veut une fois élu, créer une nouvelle économie pour le secteur en lançant des coopératives. Le candidat a rappelé que depuis le lancement de la campagne électorale, il a visité trois lieux de pêche. «Durant ma campagne, c’est la troisième fois que je viens dans les quais de pêche après Cayar, Soumbédioune. Je connais l’importance de la pêche et les problèmes du secteur. On a vendu notre pêche sans faire travailler nos fils », a déploré le candidat de la coalition « Diao 2024 ».





Comme problèmes du secteur, il a listé les licences de pêche, les difficultés d’accès au financement, la transformation des produits. Comme solutions, le maire de Kolda propose de créer une nouvelle économie de pêche. Cela veut dire selon lui, créer des coopératives pour les pêcheurs car ils sont déjà bien organisés. Avec ces coopératives, explique El Hadj Mame Boye Diao, les pêcheurs auront des licences de pêche industrielle, ce qui facilitera l’acquisition de bateaux.





Pour les femmes qui travaillent dans des conditions difficiles, il s’engage à les accompagner dans la chaîne de froid pour leur autonomisation.





Concernant les jeunes, ils envisage de les aider à retrouver leur espoir dans la pêche afin d’éviter l’émigration clandestine. «C’est ce partenariat que je veux avec les acteurs de la pêche. Il faut bien écouter les candidats et suivre là où il y a votre intérêt », a lancé le candidat. Il a déclaré que si on veut que les jeunes ne se révoltent pas, il faut orienter les moyens vers eux et les femmes. Il a demandé aux militants de continuer la mobilisation et de voter pour son programme.





Ce déplacement à Mbour a été une occasion pour Mame Boye Diao de remercier ses militants pour le bel accueil surtout le responsable de la coalition, Cheikh Faye.





A Soumbédioune le 18 mars dernier, le candidat avait eu une séance d’échanges avec les acteurs de la pêche. Selon le candidat, quand on parle de la pêche, l'on a souvent tendance à penser que ça se limite à la pêche industrielle. La pêche, explique Mame Boye Diao, c'est aussi la conservation du poisson dévolue à nos « braves mamans ». Or, a-t-il dit, la plupart d'entre elles, peinent à le faire dans les règles de l'art, selon les normes d'hygiène les plus élémentaires, faute d'avoir du matériel de conservation adéquat.