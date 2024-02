Ibou Fall : “Macky Sall commence à penser qu’il peut rempiler pour un troisième mandat"

Le journaliste Ibou Fall est formel. Permettre à Macky Sall de faire quelques mois de plus à la tête du pays revient à lui ouvrir une voie pour un autre mandat. Analysant le vote de la loi prorogeant le mandat de l’actuel président jusqu’à l’installation d’un nouveau, Ibou Fall déclare : « S’il est convaincu de son alliance avec le PDS, c’est lui-même qui ira à l’élection et non Amadou Ba. Macky Sall commence à penser qu’il peut rempiler ». Pour ce dernier, « la seule logique dans cette affaire est que Macky Sall a changé d’avis » sur sa décision de ne pas se présenter pour un troisième mandat.







Ibou Fall n’a pas manqué de marquer son désaccord face au report de la présidentielle. Le journaliste estime « qu’il n’y a aucun motif valable". Allant plus loin, il fait savoir que c’est la République même qui est souillée. Le journaliste balaie donc d’un revers de la main les affaires Rose Wardini et Karim Wade, arguments évoqués par le président pour justifier sa décision. « Si le PDS n’est pas capable de présenter une candidature normale c’est leur problème et ce n’est pas à nous de payer cela », a-t-il soutenu ce mardi matin sur les ondes de iradio.