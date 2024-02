Ibou Fall tacle les deux Grands Serignes de Dakar : "Si tout le monde se comportait comme eux…"





Les deux Grands Serignes de Dakar ont été l'une des attractions du dialogue national. Mais pour Ibou Fall, analyste politique à Emedia, ces chefs coutumiers ne sont pas du tout crédibles.





"En principe, il n'y avait qu'un seul Grand Serignes Dakar avant l'affaire Bassirou Diagne. Si tout le monde se comportait comme ces deux Grands Serignes de Dakar, le Sénégal aurait deux républiques. Si tout le monde faisait comme eux, il y aurait une capitale à Saint-Louis et une autre à Dakar", a-t-il déclaré.





Pour l'analyste, les deux Grand Serignes doivent d'abord dialoguer entre eux pour trouver un terrain d'entente avant de demander au peuple et aux acteurs politiques de le faire. "Ils ne peuvent pas donner de leçons concernant une réconciliation ou un dialogue. Les deux n'ont pas pu se voir pour trouver un terrain d'entente et viennent nous dire de le faire. Ce n'est pas possible. Ils ne sont pas crédibles", a-t-il ajouté.