Idrissa Seck détaille les causes profondes de sa séparation avec son “père adoptif” Wade





L’origine de la séparation entre Abdoulaye Wade est son « fils d’emprunt » Idrissa Seck est le fils biologique du premier. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le chef de file du parti Rewmi est revenu sur les circonstances de sa séparation avec le Pape du Sopi en affirmant que Wade fils a « voulu sa place ». « Le complot s’est déroulé. Ce processus de rupture s’est répété avec d’autres, y compris avec Macky Sall. Je leur disais qu’on voulait tuer le fils d’emprunt, que j’étais écarté pour faire de la place au fils biologique, mais personne ne m’a cru » raconte Idrissa Seck. Toutefois, il considère que « cette histoire, aussi dramatique qu’elle soit, n’a pas effacé l’affection que nous avons tous eu pour ce géant de la politique africaine qu’est Abdoulaye Wade ». En effet, Idy dit être toujours « membre de cœur du PDS ».





« J’ai connu Abdoulaye Wade quand j’avais 12 ou 13 ans, chez moi à Thiès, un an ou deux avant la naissance du PDS, qu’il a co-créé avec mon cousin germain, Alioune Badara Niang. Ensuite, il m’a adopté comme son fils. J’avais 28 ans quand il m’a choisi comme directeur de campagne pour l’élection présidentielle de 1988. L’aventure s’est poursuivie puisqu’en 2000, j’étais encore son directeur de campagne et l’un des artisans de la victoire. Après, il m’a nommé ministre d’État et directeur de cabinet.? Je suis ensuite devenu son Premier ministre de 2000 à 2004 » se rappelle t-il.





Malgré sa mise à l’écart par Wade, M. Seck dit ne pas être animé par un “sentiment de revanche”.