[Présidentielle] Idrissa Seck : “Que le Sénégal sorte victorieux de cette élection”





Au centre Malick Kaïré Diaw où il a accompli son devoir citoyen, le Président de la coalition IDY2024, Idrissa Seck, a, tout d'abord, renouvelé un vœu pour un Ramadan et un mois de Carême d'exception à l'ensemble de ses concitoyens, avant de rendre également grâce à Dieu de «l'opportunité qui (lui) a été offerte de venir accomplir (son) devoir citoyen de vote».





L'ancien Premier ministre a prié, enfin, pour que «l'élection présidentielle se déroule dans la paix et la tranquillité» et qu'au terme de ce scrutin «le prochain président de la République du Sénégal inaugure une ère de paix, de stabilité, de tranquillité pour le Sénégal, de sécurité accrue pour les Sénégalais et leurs biens et une ère de prospérité, d'emploi massif pour notre jeunesse, une ère de vie moins cher, moins coûteuse pour les pères de famille».





Idrissa Seck a prié pour tous afin que «le Sénégal sorte victorieux de cette élection».