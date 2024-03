[Présidentielle] Idrissa Seck réagit...





Candidat malheureux à la Présidentielle de ce dimanche 24 mars 2024, Idrissa Seck vient de faire sa première réaction. Le leader de Rewmi a félicité le peuple sénégalais, mais à l'inverse de plusieurs des autres candidats, il n'a pas félicité Bassirou Diomaye Faye, attendant la publication officielle des résultats.





"Dans l’attente de la publication des résultats de l’élection par les instances habilitées, je félicite le peuple sénégalais qui s’est exprimé clairement et dans le calme. Je félicite l’administration sénégalaise en charge de l’organisation du scrutin. Je remercie les leaders, militants et sympathisants de notre coalition et tous les sénégalais qui ont voté pour nous. Vive le Sénégal. Vive la République", a déclaré Idrissa Seck.