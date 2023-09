Ila Touba : Macky voit rouge

Les travailleurs de l’autoroute Ila Touba sont en mouvement d’humeur. Selon L’Observateur, ils menacent de bloquer le tronçon à cause de leur différend avec la nouvelle société d’intérim ‘’Tara’’, exigeant le respect des engagements pris depuis treize mois.



Amadou Athie Ndiaye, le délégué du personnel, et ses camarades ont posé un premier acte hier jeudi, informe le journal. Lequel signale qu’ils ont profité du passage du président de la République, Macky Sall, en visite à Touba, pour arborer des brassards rouges, en signe de leur mécontentement.



Ils menacent de passer à la vitesse supérieure, souligne L’Obs. Colonnes sur lesquelles le délégué du personnel affirme qu’ils ont signé depuis 2022 un protocole comportant quatorze revendications dont la couverture sanitaire des travailleurs et la réintégration d’employés licenciés “d’une manière abusive”.