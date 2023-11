Inauguration de la Maison de l’ONU : “Diamniadio, terrain quasiment vague, conforte progressivement son standing de ville moderne” (Macky Sall)

Diamniadio est l’un des symboles de la Présidence de Macky Sall. Cette ville fut le coeur du projet le plus ambitieux de son règne. Et à l’heure d’inaugurer, ce jeudi, la Maison de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le chef de l’État a souligné la transformation de cette ville. “Diamniadio, terrain quasiment vague il y a quelques années, conforte progressivement son standing de ville moderne aux vocations multiples”, a-t-il affirmé, non sans fierté, lors de son discours.







M. Sall a suite listé les différents visages de la localité : “Diamniadio l’administrative, avec ses Sphères ministérielles” ; “Diamniadio l’industrielle et commerciale, avec son parc industriel, son Centre des Expositions, son Marché d’intérêt national et sa gare des gros porteurs” ; “Diamniadio la studieuse, la scientifique, et la technologique, avec son Université, son Institut supérieur d’Enseignement professionnel, son Datacenter, son Super Calculateur, son Parc des technologies numériques, le laboratoire de l’IRESSEF et le complexe biotechnologique de l’Institut Pasteur qui est en cours de finition” ; ”Diamniadio la sportive, avec son Arena et son stade” ; “Diamniadio l’internationale, avec son Centre international des Conférences et désormais la Maison des Nations Unies” ; “Enfin Diamniadio au diapason des exigences de transport moderne, rapide et fiable, avec l’autoroute et le Train Express Régional, dont la phase II, en chantier avancé, connectera dans quelques mois la ville à l’Aéroport international Blaise Diagne”.







“Un centre où s’harmonisent les efforts des nations pour promouvoir la paix”





En édifiant cette maison des Nations Unies, Macky Sall rappelle que le Sénégal conforte son attachement au multilatéralisme. “Le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l’idéal de notre Organisation comme le veut sa charte : c’est-à-dire être un centre où s’harmonisent les efforts des nations pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique et social des peuples.”, a-t-il dit.





Pour rappel, la Maison des Nations Unies est bâtiment moderne, bâti sur une superficie de 13 hectares, dont les commodités répondent aux meilleurs standards des Nations Unies sur les normes de travail et impératifs de sécurité.