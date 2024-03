Info «Les Échos» : Macky Sall lâche Amadou Ba pour...

Exit Amadou Ba ? Les Échos du jour fait part de «tractations intenses» au sein de Benno Bokk Yakaar (coalition au pouvoir) pour changer de candidat à quelques jours de la présidentielle du 24 mars. À en croire le journal, le virage à 180° du Président Macky Sall profite à son ancien Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne. Ce dernier figure dans la liste des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel.



Les Échos révèle que les manœuvres en question se déroulent «depuis le milieu de la semaine dernière pour faire avaler cette pilule aux responsables» de l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel). Le quotidien d’information souffle que le Parti démocratique sénégalais (PDS) et son candidat, Karim Wade, ont été approchés pour apporter leur soutien au nouveau champion de Macky Sall.



Seulement, rappelle la même source, le Front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI), qui regroupe les candidats recalés dont celui du PDS (Karim Wade), est à l’écoute de la Cour suprême suite à son recours contre le décret convoquant le corps électoral le 24 mars.



Pendant ce temps, Mahammad Dionne essaie d’attirer le maximum de soutien autour de sa candidature. «Je voudrais lancer un appel à toutes les forces de progrès, à tous ceux qui croient à la démocratie et à la République, à nous rejoindre pour la formation d’une inter-coalition autour de la coalition Dionne2024, a lancé l’ancien chef du gouvernement, repris par Les Échos. Cette inter-coalition devra être le bloc républicain et démocratique avec une seule ambition : protéger la nation des dérives de l’extrémisme violent, de dérives de tout ce qui est contre la République, de tout ce qui est contre la démocratie.»