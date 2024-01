Injustice entre les enseignants décisionnaires et les enseignants fonctionnaires : Le ministre de la Fonction publique au banc des accusés

"Non au traitement inégal" entre les enseignants fonctionnaires et les enseignants décisionnaires". L’alerte vient des enseignants décisionnaires qui estiment que leurs collègues fonctionnaires bénéficient de beaucoup plus de privilèges et sont les plus considérés. Une situation qu'ils qualifient d'injustice.







En effet, ces enseignants décisionnaires accusent le ministre de la Fonction publique d'être le seul responsable de ce problème dû à l'avancement de leur carrière professionnelle.