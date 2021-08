Inondations à Keur Massar : Aminata Assome Diatta au chevet des sinistrés

Aminata Assome Diatta au chevet des sinistrés de Keur Massar

Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, s’est rendue au chevet des populations de Keur Massar forcement impactées par les eaux de pluies.





Selon les informations de « Pressafrik », la ministre a offert aux sinistrés des motopompes et du gasoil dans le but d’aider au pompage des eaux. Au total, neuf motopompes et 900.000 frs moyennant 100.000 frs par motopompe ont été remis aux habitants de Keur Massar pour l’achat de carburant permettant l’évacuation des eaux.





En effet, les localités de Darou Missette, Boune aux unités 11, 13,14 et Mbed Fass restent les zones les plus touchées où s’est dépêchée la ministre dans la nuit du dimanche pour constater les dégâts.