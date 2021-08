Inondations à tivaouane : Le maire rectifie le forum civil

Le coordonnateur adjoint du Forum civil est monté au créneau après les fortes pluies qui se sont abattues à Tivaouane. Abdou Aziz Diop avait décrié la situation dans laquelle la cité religieuse était plongée avec des maisons envahies par les eaux. Il avait par ailleurs décrié la non-exécution du programme d’assainissement lancé depuis 2018.



Cependant ,la municipalité de Tivaouane a démenti le Forum civil qui parle d’inondations dans la ville. Le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue estime qu’il n’y a pas péril en la demeure comme le dit le Forum Civil. Il s’exprimait lors de la réception de matériels de pompage que la municipalité a octroyé aux sapeurs pompiers et aux élément des service d’hygiène pour l’évacuation des eaux pluviales ainsi que la mise à disposition de denrées alimentaires aux populations nécessiteuses.



« Cette activité rentre dans le cadre de l’exécution normale du plan d’opération annuelle exécuté par la municipalité de Tivaouane. Nous avons vu beaucoup de fausses informations. Il n’y a pas d’inondations à Tivaouane. Nous connaissons d’avance les sites qui auront de l’eau durant l’hivernage. Il s’agit de Djida, Koulididiane, Fogni, et après les pluies les sapeurs-pompiers font leur travail », explique Sy Mbengue. Il poursuit : « Nous mettons à la disposition des sapeurs-pompiers des hydrocureurs qui vont leur permettre de faire leur travail. On ne peut parler d’inondations là où après 24 heures l’eau disparaît. Je dois rappeler qu’il y a le réseau d’assainissement réalisé à Tivaouane à hauteur de 2 milliard FCFA en 2012. Il est prévu aussi à Tivaouane 4 millards de FCFA pour réseaux primaires de drainage des eaux pluviales. Nous avons entendu parler d’investissements de 7millards, 9 millards, ils se sont trompés. Il ne s’agit pas d’un investissement pour le réseau de drainage des eaux pluviales mais plutôt pour l’assainissement des eaux usées et cela é été exécuté. »