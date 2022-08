Inondations- Interpellé par Sonko et Mamadou Lamine Diallo: La réplique salée de Mansour Faye

La polémique sur l’utilisation des fonds alloués au plan décennal de lutte contre les inondations refait surface. Elle est à nouveau agitée après les fortes pluies de ce vendredi qui ont causé d’énormes dégâts. En effets, réagissant à cette catastrophe, les opposants Mamadou Lamine Diallo et Ousmane Sonko ont pointé la responsabilité de l’ancien ministre de l’Eau et de l’assainissement, Mansour Faye qui avait la charge de mener à bien ce plan décennal doté d’un budget de 766 milliards dont les résultats tardent à se faire sentir sur le terrain.

La réponse n’a pas tardé. Le beau-frère du président de la République, Mansour Faye a réagi dans la note ci-après que Seneweb publie in extenso: