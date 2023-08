Installation de la fédération PDS de Linguère : Les libéraux apportent la répliquent à Me Moussa Diop

Les libéraux de Linguère considèrent que la sortie de Maitre Moussa Diop sur la "double nationalité de Karim Wade" n’est pas un débat. «Nous ne lui tendrons jamais la main pour se relever. Nous n’accordons aucune importance à ses propos que nous jugeons impopulaires», a déclaré le secrétaire général de la fédération PDS de Linguère.





Abdou Thiam estime que les propos de Me Diop et de certains acteurs de la classe politique sur la double nationalité de Karim Wade visent à semer le doute dans la tête de certains libéraux. Mais c’est peine perdue, car ils savent que Karim Wade a le meilleur profil parmi tous les candidats. "Après installation de toutes les fédérations, Karim Wade sera bientôt de retour au Sénégal pour présider le congrès du parti. Certes, il fera l'objet de toutes sortes d'attaques, mais nous nous consacrons à l'essentiel et non à des déclarations malheureuses et inopportunes des oubliés du landerneau politique sénégalais".





Monsieur Thiam rappelle qu’en 2019, Karim Wade pouvait bel et bien se présenter. Le seul bémol à l’époque, c’est qu’il n’était pas inscrit sur les listes électorales.