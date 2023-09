Installation du réseau des enseignants du PRP : Déthié Fall invite ses camarades à se tenir prêts pour la collecte des parrainages

Le parti Républicain pour le Progrès Disso ak Askan wi (PRP) a officiellement installé son réseau national des enseignants. Une structure qui a pour objectif de massifier le parti dans toute l'étendue du Sénégal.





Portée à la tête du Réseau, Dr Brigitte B. Ndour, par ailleurs secrétaire national du parti pour l'éducation, se dit prête elle, et ses camarades à se lancer dans la course pour la collecte de parrains dont leur parti aura besoin afin de porter leur candidat, Déthié Fall à la magistrature suprême au soir du 24 février 2024.





"On ne peut pas prétendre avoir un corps de métier au Sénégal qui soit plus représentatif que celui des enseignants. En s'appuyant sur les enseignants, en les organisant en réseau, on peut parvenir à un maillage plus fin qui va progressivement s'étendre. C'est donc une perspective d'extension du parti dans le système éducatif", a expliqué Dr Brigitte B. Ndour.





Ainsi, ce réseau national des enseignants sera un moyen de propagande et d’adhésion des militants à la base.





De retour d'un voyage, Déthié Fall n'a pu assister à cette importante rencontre. Il est toutefois intervenu via un appel téléphonique. Après avoir présenté ses plates excuses auprès de ses camarades de parti pour son absence, il a lancé un appel pour la collecte du parrainage qui est la seconde étape à franchir avant l’élection 2024.