Invalidation du report de la présidentielle: La France appelle les autorités à respecter la décision du Conseil constitutionnel





La France a appelé vendredi les autorités du Sénégal à respecter la décision du Conseil constitutionnel du pays, qui a invalidé la veille la décision du chef de l'État, Macky Sall, de reporter l'élection présidentielle initialement prévue fin février.





"La France prend acte de la décision du Conseil constitutionnel du 15 février" et "appelle les autorités et tous les acteurs sénégalais à (la) respecter (...) dans son entièreté, et à organiser les élections dans les meilleurs délais", a fait savoir dans un communiqué le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay.





"La France encourage tous les acteurs sénégalais à travailler à l'apaisement du climat politique, conformément à la longue tradition démocratique du Sénégal", est-il ajouté.





Un peu plus tôt dans la journée, l'Union européenne avait elle aussi appelé "toutes les parties" au Sénégal à respecter l'arrêt du Conseil constitutionnel.





Le Sénégal, réputé pour sa stabilité dans une région secouée par les coups d'État et les faits accomplis, est plongé dans l'une des plus graves crises politiques de son histoire post-indépendance depuis l'annulation surprise par le chef de l'État Macky Sall de l'élection du 25 février puis la décision du Parlement de l'ajourner au 15 décembre.





Mais jeudi, la Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé ce report et annulé le décret du président Sall qui, de facto, modifiait le calendrier électoral, trois semaines seulement avant l'échéance.