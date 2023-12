Investi par l'APR : Amadou Ba promet la continuité

"J'accepte d'être votre candidat. J'accepte votre investiture avec honneur et fierté". C'est par ces mots que le candidat de Benno Bokk Yaakaar s'est engagé à poursuivre la politique menée par le président de la République Macky Sall.





Investi candidat à la Présidentielle du 25 février 2024, ce jeudi 21 décembre par la coalition au pouvoir lors du Conseil national de l'APR, le Premier ministre se dit prêt à "poursuivre le Plan Sénégal émergent, à favoriser l'investissement pour stimuler la croissance économique et créer un développement durable" .





Amadou Ba s'est aussi exprimé sur la question de la sécurité nationale. Il s'engage, en ce sens, à "renforcer les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme et les autres menaces sécuritaires" dans un pays qui, bientôt, va commencer à exploiter les ressources minières comme le pétrole et le gaz.





Parlant de l'emploi des jeunes, le dauphin de Macky Sall veut être reconnu comme le "président de l'emploi et de l'épanouissement de la jeunesse". Il promet "des avancées majeures, une mobilisation des ressources pour offrir de bons emplois et du bien-être aux jeunes".