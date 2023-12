Investi par le mouvement de Souleymane Ndiaye : Amadou Ba promet d’aller "plus vite et plus loin" que Macky Sall

Le parti Synergie pour un développement durable (S2D) Yonou Natangué a célébré en grande pompe son cinquième anniversaire ce mardi 26 décembre au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Une occasion saisie par le secrétaire général dudit parti, Souleymane Ndiaye, pour investir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba.



« En ce jour solennel, le S2D investit le premier ministre Amadou Ba comme candidat de la mouvance présidentielle » a déclaré le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco Sénégal).



En présence de milliers de militants et sympathisants, d’autorités et de cadres de la coalition présidentielle, Souleymane Ndiaye a réitéré son engagement auprès de BBY. Et décide ainsi de soutenir leur candidat pour la prochaine échéance du 25 février 2024.



Se réjouissant de cet énième acte de confiance à son égard, Amadou Ba a salué la mobilisation des militants. D’ailleurs, l’ancien directeur des impôts et domaines n’a pas manqué de rassurer ses alliés par rapport à sa détermination de continuer à travailler pour le développement, la prospérité et la paix du pays.



“J’irai plus vite et plus loin que Macky Sall”



Investi par Yonou Natangué, le Premier ministre est convaincu de pouvoir dépasser les réalisations du Chef de l’Etat « Ce que le Président a fait durant son magistère que tout le pays magnifie, j’irai encore plus vite et plus loin », a promis le candidat de la coalition BBY pour la prochaine présidentielle. Avant de poursuivre : “il y a un bilan sur lequel on peut s’appuyer, alors nous devons maintenir la flamme de l’emploi, de l’espoir car je me positionne comme le président de l’emploi surtout celui des jeunes”.



Le cinquième anniversaire du parti Synergie pour un développement durable (S2D) Yonou Natangué a également été l’opportunité pour l’ingénieur de conception en génie civil, Souleymane Ndiaye, de rendre hommage au président Sall pour sa confiance renouvelée : « Nous avons toujours été fidèles au Président Macky Sall. Et ce n’est pas aujourd’hui que nous allons l’abandonner car, il a beaucoup fait pour moi. S’il nous indique la voie à prendre, nous la prenons sans hésiter. Vous êtes le choix de Macky Sall donc le candidat de notre parti pour la prochaine élection présidentielle ».