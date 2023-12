Investiture de Amadou Ba : Aminata Mbengue Ndiaye appelle à la mobilisation pour conserver le pouvoir

La présidente du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye, a appelé les militants à se mobiliser lpour faire gagner la coalition BBY au soir du 25 Février 2024.





Cet appel a été lancé ce jeudi 21 Décembre lors du conseil national de l’Alliance pour la République (APR) et l'investiture par ce parti du candidat Amadou Ba. Elle a par ailleurs demandé aux leaders du parti de rester solidaire afin de conserver le pouvoir de la majorité présidentielle.





Car dit elle, « Il faut perdre le pouvoir, pour en connaître la valeur ».





Pour rappel, le choix du président de la République Macky Sall de designer Amadou Ba, premier ministre comme candidat unique de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle 2024, a créé des tensions au sein de l’APR.