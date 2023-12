Investiture de Amadou Bâ : une ambiance fiévreuse s’empare du King Fahd Palace

L’effervescence s’empare des militants de l’Alliance pour la République (APR) à l’occasion de l’investiture de Amadou Bâ. On chante. On danse. Les partisans de Abdoulaye Diouf Sarr et de Abdou Karim Sall font monter l’ambiance à l’entrée du salon de King Fahd Palace. Des roucoulements de tambours résonnent et emplissent les lieux.