Investiture de Sonko : la réaction de Macky Sall

L’investiture annoncée du leader de Pastef, Ousmane Sonko, et prévue le 15 juillet prochain, a été abordée à la rencontre qui a réuni hier au palais de la République le Président Macky Sall et les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).



Selon L’Observateur, le chef de l’État a critiqué la démarche, l’assimilant à “une provocation”. Il ajoute, repris par le journal, que l’opposant ne peut pas être investi à la présidentielle 2024 alors qu’il a été condamné à 6 mois avec sursis pour diffamation, lors de son procès contre Mame Mbaye Niang, et être sous le coup d’une condamnation à 2 ans de prison ferme pour “corruption de la jeunesse”.