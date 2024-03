[Tribune] Je suis prêt pour conduire le changement (Par Khalifa Sall)

Mes chers compatriotes,

La campagne pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024 s’achève. J’ai parcouru notre pays de l’Est à l’Ouest et du Nord au Sud pour vous présenter mon programme de rupture et de refondation en vue d’un

Sénégal réconcilié et prospère. Durant mes tournées dans les centres urbains comme dans les zones rurales, dans les quartiers, les villages, les domiciles, les entreprises, les marchés, les espaces jeunes,

c’est-à-dire là où bat le cœur du pays réel, j’ai rencontré un peuple éprouvé par douze ans d’une gouvernance qui n’a ni consolidé notre système démocratique ni réalisé le redressement productif.

Les Sénégalaises et les Sénégalais nous ont exposé leurs difficultés quotidiennes, leur détresse et leurs angoisses. J’ai rencontré des parents et des enseignants qui m’ont confié leurs préoccupations pour une

école de qualité, qui transmet le savoir, les compétences et donne les clefs d’égal accès à des emplois afin que notre jeunesse devienne le centre des priorités des politiques publiques.





J’ai rencontré des médecins, infirmiers et sage-femmes qui, en écho à leurs patients, m’ont rappelé leurs attentes pour un accès universel à des soins de santé de qualité, peu coûteux et à proximité des bassins

de vie des populations. J’ai rencontré des femmes démunies et sans soutien dans leur combat pour accéder à toutes les dimensions de la vie, des jeunes ballotés entre de grands rêves et un désespoir fataliste, des personnes âgées abandonnées par l’État après avoir consacré les plus belles années de leur vie à servir la Nation.





J’ai rencontré des agriculteurs dépossédés de leurs terres et plongés dans la misère, des éleveurs avec leur troupeau livrés à eux-mêmes, des pêcheurs dépouillés par les grands navires étrangers, des ouvriers

précarisés et sans revenus décents.





J’ai rencontré des commerçants du secteur informel sans horizon clair, des entrepreneurs sans financements, des chefs d’entreprise concurrencés dans l’accès aux marchés publics par des multinationales, et qui croulent sous le poids de la pression fiscale d’un État trop dépensier.

J’ai également compris votre attachement à la paix et la stabilité sans lesquelles aucun développement n’est envisageable.

J’ai perçu votre soif de changement et de défricher de nouveaux territoires d’espérance.





J’ai compris que vous attendez un nouveau leadership compétent, responsable, à l’écoute, crédible et opérationnel, d’un mot, un leadership à la hauteur des nombreux enjeux et défis qui nous interpellent en tant que Nation souveraine, désireuse d’émancipation et de progrès.





Mes chers compatriotes,





J’ai été député de la Nation. J’ai été plusieurs fois ministre de la République. J’ai été maire. Aujourd’hui j’aspire à présider notre République pour réconcilier les Sénégalais, refonder la gouvernance, redresser l’économie, remettre le peuple sénégalais au cœur des politiques publiques, restaurer le leadership diplomatique de notre pays et faire du Sénégal un laboratoire de politiques innovantes, inclusives et durables dans une Afrique et un monde en mouvement.

Je suis un socialiste. Je suis un homme de gauche. Je suis un démocrate. Je suis un républicain. Je suis un militant du progrès humain et social, soucieux du renversement de l’ordre inégal afin d’élever les

consciences des citoyens et faire advenir la montée en humanité de celles et ceux que la politique a oubliés, violentés voire sacrifiés.





Je suis un militant progressiste, panafricaniste et universaliste, qui n’envisage pas un Sénégal replié sur lui-même, mais ouvert à toutes les fraternités dans le respect de nos valeurs et de nos identités.

Mon programme, inspiré par les conclusions des Assises Nationales et articulé autour du triptyque l’humain, l’eau, et la terre, est un projet fondateur irrigué par les valeurs humanistes et universelles. Mon

projet est une réponse à l’immensité du désir de changement que devra matérialiser un nouveau pacte républicain, citoyen, social et écologique.

Je ne suis pas le candidat de la revanche ni celui de la continuité. Je ne suis pas un aventurier ni un démagogue encore moins un populiste. Je ne crois ni aux destins singuliers, ni aux destinées solitaires ni au messianisme politique.

Je suis un homme d’État soucieux de bâtir un pays nouveau dont les valeurs intrinsèques seront l’effort du travail, le culte du mérite et la foi en l’excellence. Je suis pour l’ouverture, afin que toutes nos

compétences, celles vivant au Sénégal comme celles de la Diaspora, soient nos meilleurs atouts au service de notre pays.





Je vous propose de construire ensemble un Sénégal où chaque idée enrichit le débat public, où chaque voix compte dans les décisions à prendre, où chaque volonté devient une ambition qui se réalise, où chaque énergie fait briller notre pays et allume la lumière du progrès pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais, jeune et moins jeune.





J’appelle à une alliance fondatrice avec les socialistes, les progressistes, les démocrates, les libéraux dont la seule boussole reste le Sénégal ; j’appelle à une large alliance avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent marcher vers une nouvelle direction. Je propose de dépasser le clivage des partis et d’aller au-delà des appareils pour parler au peuple sénégalais et lui proposer un pacte du présent qui sculpte le futur et suscite l’espérance.





Je compte sur le génie sénégalais pour produire un projet qui impliquera cette majorité silencieuse qui observe de chez elle le spectacle désolant de la politique ; je l’invite à rajouter sa voix à la nôtre, à

accompagner notre ambition de redressement national en vue de faire de notre marche vers l’essentiel, un chemin balisé vers la victoire.

Mes chers compatriotes,





Je vous tends la main, armé d’une foi inébranlable et unie vers un même destin, pour forger une alliance d’idées, d’idéaux et de valeurs afin d’inaugurer le nouvel âge du Sénégal autour de la démocratie, de la

justice, de la liberté, de la prospérité et de la solidarité.





Je suis prêt à incarner cette belle alliance populaire, vivante, pleine d’avenir et appelée à devenir majoritaire pour gouverner notre pays, changer son destin et propulser notre peuple vers les chemins d’espérance.

Khalifa Ababacar SALL

Candidat de la coalition Khalifa Président

à l’élection présidentielle du 24 mars 2024