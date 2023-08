Joal : il menace de tuer le vigile qu’il accuse de faire échouer ses tentatives d’aller en Espagne en pirogue

Pathé Dieng est formel : si les gendarmes réussissent souvent à faire avorter les départs de pirogues de migrants de Joal vers l’Espagne, c’est parce qu’ils bénéficient de la complicité d’un certain William Tendeng. Dieng a tenté à plusieurs reprises l’émigration clandestine. Sans succès.



Jeudi dernier, il se pointe à la station d’essence dont Tendeng est le vigile. Armé d’un couteau, il l’abreuve d’insultes et promet de le tuer à la moindre occasion.



Ce dernier porte plainte contre Pathé Dieng à la gendarmerie. Ce dernier sera arrêté. Mais les gendarmes ont peiné avant de le conduire à la brigade. L’Observateur, qui donne l’information, rapporte que le mis en cause leur a opposé une farouche résistance avant d’être maîtrisé. Et arrivé à la brigade, signale le journal, il s’est opposé à son incarcération.



Pathé Dieng a reconnu les faits qui lui sont reprochés et maintenu que William Tendeng est un indic des gendarmes. Il a été déféré au parquet de Mbour pour menaces de mort et injures publiques.