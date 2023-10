Jonction avec Mahammed Dionne et Aly Ngouille Ndiaye : La réponse de Aminata Touré

Aminata Touré est-elle intéressée par un front commun avec Mahammed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye, eux aussi en rupture de ban au sein de la majorité présidentielle ? Sur Iradio, ce dimanche, l’ancienne parlementaire, a répondu à cette question: “J’ai déclaré ma candidature depuis le 1er janvier 2023 et depuis lors nous poursuivons notre logique. Et nous allons à la rencontre des Sénégalais pour expliquer notre programme et solliciter leurs parrainages. De toute façon nous sommes un mouvement ouvert et nous faisons ce que nous avons à faire”.















L’ancienne Première ministre a aussi livré son sentiment sur la multitude de candidatures au sein de l’Alliance Pour la République (APR), son ancienne formation politique. “Les partis au Sénégal sont assez patrimoniaux et les démocraties internes ne fonctionnent pas beaucoup, a-t-elle diagnostiqué. Quand le chef est en fin de course, c’est un peu comme un vieux lion dans la brousse, il se fait tirer la moustache par tout le monde. Et tout le monde se sent désormais libre d’afficher ses ambitions surtout s’ils considèrent qu’ils ont la légitimité politique, l’ancienneté etc. Donc, ça n’a rien d’étonnant à mon avis”.