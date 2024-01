[Le Récap] Jour 1 du contrôle des parrainages : Les candidats Sonko-compatibles tirent leur épingle du jeu

Les travaux se poursuivent au niveau du Conseil constitutionnel où la commission indépendante de contrôle des fiches de parrainages des candidats déclarés à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a démarré, ce samedi, l'examen des dossiers.





Au total, 20 dossiers devraient être examinés suivant l'ordre de passage établi à l'issue du tirage au sort effectué, ce vendredi 29 décembre.





Mais, finalement, seuls trois candidats ont pu passer cette étape fatidique des parrainages. Il s'agit, en effet, de Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dieye et de Déthié Fall.





Même si le premier est sorti de la coalition Yewwi Askan wi, les deux autres sont parmi des figures de proue de ladite entité politique.





Mais ils sont tous de l'opposition radicale et proches d'Ousmane Sonko. D'ailleurs, le candidat du parti de la construction et de la solidarité / Jengu Tabax, celui de Avenir Sénégal biñu beug et celui du Parti républicain pour le progrès (Prp) sont tous considérés comme de potentiels options sur lesquels le maire de Ziguinchor, actuellement en détention pour plusieurs chefs d’accusation, pourrait miser en cas d'élimination de la course présidentielle.





S’agissant de ce dernier, son dossier est mis en suspens parce que son mandataire, Me Ciré Clédor Ly, était absent. Selon Jotna tv, un média proche de Pastef (parti dissous), l'avocat a fait un malaise. Quoi qu'il en soit, il risque de passer en dernier, c'est-à-dire bien après Bassirou Diomaye Faye (73eme position), l'autre plan du principal opposant au régime de Macky Sall.





"Si le candidat ou son représentant ne s'est pas présenté dans la journée prévue pour le contrôle, les parrainages ne seront examinés qu'après épuisement de la liste de tous les candidats », avait précisé le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Badio Camara lors de la cérémonie de tirage au sort.