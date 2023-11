Journée Mondiale de la Pêche : Les recommandations de Greenpeace Afrique









À l’occasion de la Journée mondiale de la pêche, Greenpeace Afrique invite les décideurs à prendre des mesures en toute urgence afin de mettre fin aux violations des droits humains en mer. La journée a été célébrée ce mardi au quai de pêche de Mbour où un mémorandum a été lu. Seneweb vous livre l'intégralité du mémorandum.





"Ce mardi 21 novembre 2023, les Professionnels de la pêche du Sénégal célèbrent la Journée mondiale de la pêche (JMP) dans un contexte particulier marqué par une crise biologique, économique, sociale sans précédent caractérisé par une rareté des ressources, des conflits entre acteurs, une insuffisance de dialogue constructif entre les différentes parties prenantes du secteur. A cela, s’ajoute la

problématique de la participation massive des communautés de pêche au phénomène de l’émigration irrégulière aux conséquences désastreuses aux plans humain, matériel et économique.





Pour cette année, les organisations professionnelles du secteur de la pêche artisanale et industrielle ont décidé de célébrer la JMP dans l’unité et la cohésion et ont mis en place une Coalition Nationale pour une Pêche durable (CNPD) dont la vision est « Une Pêche durable gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l'horizon 2030 ».





Tout en saluant les efforts des Autorités dans la gouvernance des pêches et l’appui au secteur, la Coalition recommande la mise en oeuvre des actions ci-après :





1. Geler l’octroi de toute nouvelle licence de pêche industrielle sur des stocks pleinement exploités et

surexploités ;





2. Réserver exclusivement l’exploitation et la commercialisation de la sardinelle et de l'éthmalose aux acteurs nationaux pour le ravitaillement du marché national afin de renforcer la sécurité alimentaire

nationale et la création d'emplois ;





3. Augmenter la représentation des Professionnels de la pêche dans les organes de gestion (CNCPM, CCALP, et autres commissions) ;





4. Mettre en œuvre les recommandations des concertations sur les Usines de Farine et d'Huile de Poisson (UFHP), notamment la prise de l'arrêté de gel des autorisations d'implantation de toutes nouvelles unités de farine et d'huile de poisson et l'audit des unités existantes ;





5. Prendre des mesures de gestion durables des pêcheries pour éradiquer l’émigration irrégulière ;





6. Faire une évaluation indépendante, par la partie sénégalaise, de l'Accord de pêche avec l’Union Européenne (UE) avant toute négociation pour le renouvellement d'un nouvel accord de pêche et partager les résultats avec les parties prenantes ;





7. Renforcer la recherche et vulgariser les résultats avec les parties prenantes (Professionnels, Administration des pêches, etc.) ;





8. Professionnaliser le secteur de la pêche artisanale et généraliser les cartes de métiers (Mareyeurs, Femmes, transformatrices, Pêcheurs artisanaux, etc.) ;





9. Mettre en œuvre les standards internationaux et les bonnes pratiques de transparence des pêches".