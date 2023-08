Juan Branco : «Ils ont commis l’erreur de me faire voir ce qui ne devait pas être vu»

Déballage à l’international ! Juan Branco est revenu sur les circonstances de son séjour carcéral à la prison de Rebeuss. Comme d’autres détenus auparavant, l’avocat a lui aussi dénoncé la surpopulation au niveau de la maison d’arrêt qui, selon lui, a dépassé de loin sa capacité d’accueil.