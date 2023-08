JUGE IBRAHIMA HAMIDOU DEME, PRESIDENT PARTI ETIC : «Les Sénégalais sont toujours fatigués»

Après avoir recueilli leur opinion sur la gestion de leur commune, de leur ville et de leur pays, le président du parti Etic (Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté), le juge Ibrahima Hamidou Dème, lors de la présentation de sa candidature à la présidence de la République, le dimanche 27 aout 2023, à Thiès, dit avoir fait le constat amer que les Sénégalais sont toujours fatigués.





Selon lui, «les Sénégalais sont fatigués de leurs élus qui pensent toujours que les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient» ; de «la cherté de la vie qui a précarisé davantage plus de la moitié de la population et fortement affecté quasiment tous les ménages» ; de «la corruption qui s’est installée presque partout » ; de «la mal gouvernance foncière qui a détruit leur environnement et réduit comme peau de chagrin leur cadre de vie».





Il considère que «les jeunes et les femmes sont fatigués du manque de formation, de financement et d’emplois» ; «les jeunes sont fatigués de l’avenir médiocre et incertain qu’on leur offre et préfèrent tenter la mortifère aventure de l’émigration clandestine» ; qu’«une grande partie des populations que nous avons rencontrées a manifesté son insatisfaction et sa déception vis-à-vis de ses élus en particulier et de l’homme politique en général», au point que «beaucoup n’hésitent même pas à soutenir : tous sont pareils». Le juge Dème remarque que «le contexte politique actuel ne leur donne pas tort puisque notre système politique est en train de vivre une crise sans précédent. La gouvernance centrale comme territoriale est toujours caractérisée par le clientélisme, le népotisme, la gabegie et le laxisme. Maintenant, c’est la violence sous toutes ses formes qui est en train de régner en maitre dans le champ politique».





Il poursuit que «ce n’est malheureusement plus la confrontation des idées, ce n’est plus une compétition loyale et saine qui sont privilégiées, mais l’instrumentalisation de la justice, la violence, les invectives, les injures. Dans ce quiproquo violent, voire sanglant, c’est le peuple qui est encore pris en otage par les acteurs politiques de tout bord».





Considérant que «notre classe politique ne semble être à la hauteur des attentes des populations et des défis qui nous interpellent», le président de l’Etic de souligner, toutefois, que «même si le désespoir est grand, nous pensons qu’il y a toujours place à l’optimisme». Il dit s’adosser sur ce qu’il a de plus cher : «Les valeurs éthiques et morales transmises par les valeureux personnages qui ont marqué l’histoire du Sénégal, par ma famille et certaines personnes que j’ai eu la chance de rencontrer dans ma vie.» Des valeurs qui ont pour noms «l’intégrité, la dignité, le sens de la justice, l’esprit de sacrifice, le travail, la loyauté, la solidarité et le respect de la parole donnée».





Les Sénégalais devant, dans six mois, choisir leur nouveau président de la République, juge Dème de souhaiter que «le processus qui nous y mène soit apaisé, sincère et inclusif pour que le peuple souverain puisse traduire son désir de changement en faisant son choix en son âme et conscience», car, dit-il, «il est impératif, à partir de 2024, de présider autrement le Sénégal». Il pense, pour cela, qu’«il faut une réforme en profondeur de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale». Laquelle réforme radicale doit, à ses yeux, être «portée par un président viscéralement attaché aux valeurs éthiques et morales, qui prend des engagements et les respecte».