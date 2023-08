Justice indépendante, Patriotisme économique, éradication de la mendicité, santé pour tous : Les promesses d’Anta Babacar Ngom

L’esplanade du grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose a vibré au rythme d’une nouvelle mouvance. Lors d'une cérémonie empreinte d'énergie et de détermination, ce samedi 27 août, Anta Babacar Ngom a prononcé un discours engagé marquant le lancement de son mouvement politique "ARC" (Alternative pour la Relève Citoyenne).



Devant un public venu des 4 coins du Sénégal et acquis à sa cause, elle a évoqué l'importance cruciale de ce moment dans l'histoire du Sénégal, appelant chacun à prendre ses responsabilités et à se tourner vers un avenir porteur d'espoir. Anta Babacar Ngom aborde la question des défis majeurs auxquels fait face le pays, soulignant les tensions sociales, les divisions, et la perte de confiance envers les institutions étatiques. Elle a martelé : "Nous sommes confrontés à des défis qui ébranlent notre cohésion sociale, notre économie et notre confiance envers les symboles de l'État". Insistant sur la nécessité d'un renouveau, elle a déclaré que le temps du statu quo est révolu : "La preuve : que s'est-il passé depuis 2021 ? Rien. Toujours rien ! Ce temps est révolu !"



La candidate à la présidentielle de février 2024 a appelé à la relève, à la prise en main de l'avenir par les citoyens, en particulier les jeunes. Elle a proposé des solutions concrètes pour relever les défis auxquels le Sénégal est confronté. Elle a insisté sur l'éducation, en proposant l'obligation scolaire dès l'âge de 6 ans, ainsi que sur la création d'un service civique de 24 mois pour les jeunes, avec une formation professionnelle pour favoriser leur insertion.



Sur les réformes institutionnelles, la mise en place d'un ministère des affaires religieuses pour encadrer l'enseignement religieux et éradiquer la mendicité, l'amélioration du système de santé pour garantir l'accès pour tous, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, le renforcement du patriotisme économique, et la création de champions nationaux dans divers domaines sont les grandes ambitions de la présidente du mouvement ARC.



Elle a également rappelé l'importance d'une justice indépendante, de la préservation de la liberté de la presse, et de l'élimination de la corruption. Anta Babacar Ngom a exhorté les Sénégalais à se rassembler autour d'une vision commune pour le pays : "Nous sommes le Sénégal, oui ou non ? Oui, nous sommes un pays fort, qui protège ses concitoyens, un pays où la démocratie est vigoureuse."



Présentant son mouvement "ARC" comme une alternative citoyenne, une voie de changement véritable, portée par des idées concrètes et novatrices, elle a invité les Sénégalais à la rejoindre dans cette quête pour un avenir meilleur, en s'engageant activement dans le processus électoral et en votant en conscience.



Forte de sa conviction et de sa détermination, Anta Babacar Ngom a conclu son discours en lançant un appel à l'action : "C'est le moment, je le sens. Ensemble, croyons en nos rêves et relevons le Sénégal." L'audience a répondu par des acclamations, signe du soutien et de l'engagement envers cette alternative citoyenne qu'elle propose.