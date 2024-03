KAFFRINE : 98 791 inscrits sur le fichier électoral attendent d'aller aux urnes

Le préfet du département de Kaffrine s'est adressé aux journalistes pour faire le point sur l'état de la carte électorale de la région. D'après Moustapha Diaw, le département de Kaffrine a reçu pratiquement tout le matériel électoral destiné au scrutin présidentiel du 24 mars prochain.





«En ce qui concerne le matériel électoral, il faut dire que nous avons pratiquement tout reçu. Nous avions déjà reçu avant le report des élections le petit matériel, plus les urnes et les rideaux d’isoloir », a- t-il assuré avant d'ajouter : « Les bulletins des 19 candidats, plus les imprimés, c’est-à-dire les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement, les affiches, l’encre indélébile et les listes d’émargement ont été déjà réceptionnés. De plus, le conditionnement du matériel a déjà commencé», a-t-il informé.





Le préfet de Kaffrine a aussi informé sur le nombre d'inscrits sur le fichier électoral. «Pour la carte électorale du département de Kaffrine, nous avons 98 791 inscrits répartis ainsi : 26 624 inscrits pour la commune de Kaffrine, 26 468 dans l’arrondissement de Gniby et 45 699 inscrits dans l’arrondissement de Katakel », a-t-il fait savoir.