Kaffrine: Aliou Mamadou Dia veut faire travailler les agriculteurs pendant les 12 mois de l’année

Le candidat du Parti pour l’Unité et le Rassemblement (Pur) Aliou Mamadou Dia était dans le Ndoucoumane, ce dimanche. Face à ses militants et sympathisants, le candidat a promis de régler le problème des inondations à Kaffrine et de valoriser le travail des agriculteurs.





Aliou Mamadou Dia, s’est dit très préoccupé par le sort des agriculteurs dans la région.





« Kaffrine fait référence au Bassin arachidier. Le développement de la région est un objectif pour nous, car l’agriculture représente tout ce dont on a besoin pour le rayonnement de notre pays. C’est pourquoi d’ailleurs, je veux qu’une fois que je serai Président de la République, que le siège de la banque agricole soit érigé à Kaffrine. Je m’engagerai à ceux que les agriculteurs travaillent 12 mois dans l’année pour qu’ils puissent vivre dignement de leur métier », a soutenu Aliou Mamadou Dia.





Le candidat des Moustarchidines, a argué que, dans son programme «Nite ak naataangue», l’agriculture occupe une place prépondérante. C’est pourquoi il s'attellera à son développement.





De plus, le candidat du Pur a listé parmi les maux qui demandent des solutions dans la région de Kaffrine, le problème de l’assainissement qu’il «compte définitivement régler».