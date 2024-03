Kaffrine : Anta Babacar promet d’industrialiser la région et de créer des emplois

A une semaine de la tenue de l’élection présidentielle 2024, la présidente de la coalition Arc a fait sa tournée dans le Sine Saloum. La seule femme candidate à l’élection présidentielle du 24 mars, a promis de créer des usines et des emplois pour les jeunes et les femmes.



La candidate de la coalition La Relève avec Anta a reçu un bel accueil de la part de ses militants et sympathisants, à Kaffrine. La candidate du mouvement Arc a déploré le manque d’industries dans le Ndoucoumane. Elle a déclaré qu’elle comptait miser sur les jeunes et les femmes pour développer cette région du bassin arachidier, riche en potentialités.



«Une grande région comme Kaffrine ne possède pas une seule usine. Voilà pourquoi, on devrait se demander ce que le pouvoir en place a réalisé en douze ans de règne. Kaffrine mérite que ses agriculteurs, ses femmes et ses jeunes soient mieux respectés», a argumenté la candidate.



Pour Anta Babacar Ngom Diack, le développement de la région de Kaffrine passe par le développement de l’industrie. « Il faut qu’après avoir récolté, on puisse former et créer des industries de transformation de nos produits au lieu de faire venir de l’extérieur d”autres produits », a fait savoir la seule femme candidate à l’élection présidentielle.



«Nous sommes à la tête d’une industrie et savons créer des emplois. Si vous nous faites confiance, vous n’allez pas le regretter », a-t-elle lancé à ses militants et sympathisants.