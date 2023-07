Kaffrine : L'affaissement du pont de Kathiote isole la population du reste du pays





Les fortes pluies tombées dans le département de Mbirkane ont isolé la commune de Kathiote, dans la région de Kaffrine, du reste du pays.





En effet , le pont qui reliait Taïba Keur Gombo à 10 villages de Kathiote a cédé sous le déluge. Du coup , le trafic routier est interrompu sur cet axe causant de nombreux désagréments. Les populations des villages de Mouye, de Taiba Keur Set Goumbo, de Santhie Mardakh, de Keur Demba, Ndiobène, Ndiaye Counda, Diassa, Thiekène, etc., dans la commune Kathiote, sont coupées du reste du pays.





Face à cette situation, ces populations réclament la réfection du pont, mais également le bitumage de la piste qui mène vers cette partie enclavée de Kaffrine. ''Avec nos maigres moyens, nous avons pu créer une nouvelle déviation, parce qu'on ne pouvait pas rester sans se déplacer. C'était des grues faites à l'aide de barils en fer qui assuraient partiellement la traversée, pour aller de l'autre côté, en espérant que le pont soit refait, dans les plus brefs délais. Mais tous nos efforts sont devenus vains, car tout a été défait au lendemain de ces fortes pluies. Et aujourd'hui nous sommes obligés de parcours plus de 20 km pour arriver à un lieu qui ne fait même pas 1 km. Beaucoup de nos femmes accouchent ici ; on y a même enregistré des morts, sans compter les dégâts matériels enregistrés depuis l'affaissement du pont. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation'', s'est lamenté le vieux Ibrahima Seck, chef du village de Mouye.





Venu apporter son soutien à ces populations, Bachir Ba interpelle les autorités locales. ''C'est désolant. Nous interpellons les autorités locales, notamment le sous-préfet de Kathiote, le maire de la commune pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Car le problème demeure depuis longtemps. Nous demandons la réfection urgente de ce pont afin que les populations et les usagers de la route puissent vaquer tranquillement à leurs occupations.