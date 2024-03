Kaffrine: La Ceda déploie 355 agents sur le terrain

La commission électorale départementale autonome (Ceda) de Kaffrine va déployer 355 agents sur le terrain, pour une bonne couverture du scrutin présidentiel de dimanche, a indiqué son président, Elimane Malick Gaye.



“Nous avons déjà déployé sur le terrain tous nos superviseurs, au nombre de 126, et contrôleurs, qui font 229, pour une bonne couverture de l’élection présidentielle”, a-t-il informé.



Le président de la commission électorale départementale autonome (Ceda) de Kaffrine a appelé les citoyens à se déplacer massivement pour s’acquitter de leur devoir civique “dans la paix et le calme”.



Pour rappel, le département de Kaffrine compte 98. 791 électeurs répartis dans 126 lieux de vote et 229 bureaux.