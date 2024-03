Kaffrine : La coalition Papa Djibril Fall Président veut se positionner devant les ténors

La campagne présidentielle tire à sa fin. Dans la région de Kaffrine, où plusieurs candidats n’ont pas encore fait leur passage, les militants des coalitions restent déterminés à aller jusqu’au bout des épreuves.



À Kaffrine, ça rivalise d’ardeur sur le terrain entre les différentes coalitions, qui ont adopté différentes stratégies. C'est le cas de la coalition Papa Djibril Fall Président. Les militants de l’ancien journaliste et chroniqueur sillonnent les quartiers, depuis quelques jours, pour vendre le programme de leur candidat. “Nous avons sillonné les quartiers de Diamaguene centre, de Médina Baye Kaffrine et Fass Loughé, pour expliquer le programme de Pape Djibril Fall et distribuer des flyers de notre programme, en attendant l’arrivée de notre candidat très prochainement”, a indiqué El Hadji Samba Cissé, coordonnateur départemental du Parti les serviteurs.



Les militants du parti Les serviteurs estiment que la proximité avec les populations est la meilleure des stratégies . “Notre stratégie consiste à faire du porte-à-porte et des visites de proximité, pour être plus proche des populations”, soutient t-il.