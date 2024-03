Kaffrine : Le candidat Mamadou Lamine Diallo veut rendre aux agriculteurs et aux éleveurs leur dignité

Mbour : Comment Khalifa Sall veut révolutionner le tourisme

Le leader du mouvement Tekki, ingénieur polytechnicien, député à l'Assemblée nationale, est le premier candidat à l'élection présidentielle à fouler le sol de Kaffrine, dans le cadre de la campagne électorale.





Mamadou Lamine Diallo a rencontré, ce mardi, ses partisans et sympathisants. Privilégiant les filières agricoles et pastorales dans son programme, Mamadou Lamine Diallo a promis de rendre aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs du Sénégal leur dignité. « Les jeunes sont fatigués et désorientés. Nous allons leur redonner espoir», a-t-il lancé.





Face à la presse, le leader du mouvement Tekki propose un plan de redressement de l'économie sénégalaise. «Le développement du pays passe forcément par l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ce sont des secteurs prioritaires dans mon programme que je m'attèlerai à les développer», a-t-il laissé entendre.





D'après le docteur en économie et candidat à l'élection présidentielle, la région de Kaffrine compte des potentialités énormes qu'il faut exploiter.