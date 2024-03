Kaffrine : les responsables de Benno Bokk Yaakar acceptent les résultats des urnes et analysent leur échec

Les responsables de Benno Bokk Yaakar dans la région de Kaffrine ont réagi à leur défaite à travers des interventions dans différentes radios locales. En premier, le ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow a félicité le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye et lui a souhaité beaucoup de chance. Il s’est dit fier d’être allé jusqu’au bout de cette échéance électorale.



“Le Sénégal est un pays de paix et de prières. Je rends hommage au président Macky Sall. Nos comités électoraux ont fait de leur mieux. Je félicite tout le monde et les partis alliés de Benno Bokk Yaakar. Il faut comprendre la démocratie et la république. Nous acceptons donc la défaite. Je félicite la coordinatrice de la coalition Diomaye Sinna Amadou Gaye et Baye Cheikh Guèye, les principaux responsables du camp vainqueur”, a-t-il commenté tout en laissant entendre qu’il a décidé de continuer son combat politique dans l’opposition avec l’Apr.



Pour sa part, le maire de Koungheul Alioune Badara Ly, plénipotentiaire de la coalition Benno Bokk Yaakar dans le département, a abondé dans le même sens tout en se félicitant d'avoir gagné dans son département. Il a cependant regretté le manque d’unité autour du camp Benno Bokk Yaakar et a qualifié les résultats de l’élection présidentielle de “vote sanction du peuple sénégalais”.



De son côté, Abdoulaye Wilane, président du conseil départemental de Kaffrine a demandé aux autorités religieuses de prier pour le Sénégal. Selon lui, cette défaite du parti au pouvoir s’explique aussi à cause des querelles au sein de Benno Bokk Yaakar. “J'ai déjà dit et redit que je resterai au PS jusqu'à ma mort. Je suis disposé à travailler avec le reste des alliés de Benno pour continuer le combat”, a-t-il confié tout en affirmant accepter le choix des Sénégalais.



Enfin, Fanta Sall, la député de la mouvance présidentielle à Koungheul a remercié le peuple sénégalais et le Président Macky Sall. Elle a appelé les alliés à l’union et à la persévérance.