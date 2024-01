Kalidou Koulibaly : “Il y avait moyen de gagner sur le terrain”

Kalidou Koulibaly s’est prononcé sur l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2023. Selon le capitaine de l'équipe du Sénégal, la prestation des Lions n’a pas été suffisante face à la Côte d’Ivoire.



‘’Il n’y a rien à dire, c’était soit on gagne et on reste, soit on perd et on rentre à la maison. Malheureusement on a perdu aux tirs au but. Je pense qu’il y avait vraiment moyen de gagner sur le terrain. On a montré de très bonnes choses. Mais ce soir, ça n’a pas suffi‘‘, a-t-il lancé en zone mixte.



‘‘C’est dommage. On a fait une bonne prestation, mais ce penalty est venu. On a continué à bosser pour essayer de marquer. On voulait aller encore plus loin dans cette compétition, mais c’est fini‘‘, a-t-il ajouté.