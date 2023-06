Kaolack : Des membres du Pastef exigent la levée du blocus chez Ousmane Sonko et demandent à la F24 d’intensifier la lutte

Alors que les membres du Pastef/Dakar s'apprêtent à organiser une marche ce dimanche pour aller rendre visite à leur leader Ousmane Sonko "séquestré" chez lui par les FDS, ceux de la région de Kaolack s'indignent du blocus et invitent la plateforme F24 à intensifier la lutte pour le respect de la démocratie au Sénégal.



«Monsieur Ousmane Sonko est illégalement séquestré dans son propre domicile sans décision de justice, tandis que sa famille est réduite au silence et privée de ses droits les plus élémentaires. La voix de l'opposition est muselée et avec elle, c'est la voix de chaque Sénégalais qui est étouffée. L'injustice n'a pas sa place dans notre société. Il est de notre devoir de proclamer haut et fort que nous ne l'accepterons pas. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, alors qu'Ousmane Sonko est en prison à ciel ouvert. Nous devons montrer au monde entier que nous sommes résolus à défendre nos droits et que nous refusons de nous soumettre à l'oppression. Nous demandons avec vaillance que les barricades qui entravent la vie quotidienne de nos concitoyens à la cité Keur Gorgui soient levées immédiatement, car ces barricades symbolisent l'emprisonnement de notre liberté et nous ne pouvons pas tolérer qu'elles restent debout. Sur ce, nous demandons à la F24 d'intensifier la lutte pour faire instaurer la démocratie au Sénégal», a fait part Mamadou Niang, le porte-parole des patriotes de Pastef de la région de Kaolack sur les ondes de la RFM.



A préciser que deux manifestations sont prévues ce weekend pour exiger la levée des barricades érigées à la cité Keur Gorgui, précisément devant la maison du leader de Pastef Ousmane Sonko.



Toutefois, le préfet de Dakar a interdit toute manifestation.



Reste à voir si les organisateurs vont se soumettre à cet interdit préfectoral.