KAOLACK : Le conseil municipal dénonce les sabotages et le complot contre le maire

Les conseillers municipaux de la commune ont dénoncé certains agissements à l’encontre du travail du maire Serigne Mboup et de son équipe. Face à la presse, les conseillers ont interpellé l’Etat du Sénégal qui selon eux n’a rien fait pour leur faciliter la tâche. Ils rappellent que la demande d'autorisation adressée à la présidence est restée lettre morte. L’un des conseillers municipaux, Moustapha Diop, qui est chargé de l’éclairage, des travaux publics et de la voirie a déploré la non disponibilité de certains engins dans la zone. L'option de la location est coûteuse. « La location est chère pour le budget municipal. C’est la raison pour laquelle, le maire Serigne Mboup et son équipe ont voulu soulager l’institution municipale avec l’achat de son propre matériel de travail avec le coût estimé à 550 millions de francs CFA. Et ces véhicules administratifs ne pouvaient pas être achetés sans l’aval de la Présidence » a souligné Mr Diop.