Karim Wade aux Sénégalais: « Je vous invite tous à vous mobiliser pour faire gagner le candidat Diomaye Faye »

Après son père, le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade qui a déclaré le soutien officiel du Parti démocratique sénégalais (PDS) à la Coalition DiomayePrésident pour l’élection présidentielle du 24 mars. Karim Wade a réagi sur X. Il s’explique : « Notre objectif commun est de sécuriser le vote de chaque Sénégalais et de mettre en échec le plan de fraude massive orchestré par le candidat Amadou Ba qui est déterminé à voler l’élection au premier tour à tout prix. Cette action collective est essentielle pour assurer la transparence du scrutin et la fiabilité des résultats, garantissant ainsi que la volonté du peuple sénégalais sera respectée ». Ainsi, dira-t-il : «Je vous invite tous, militants et responsables du PDS, alliés de la Coalition Karim 2024, et citoyens engagés, à vous mobiliser pour faire gagner le candidat Diomaye Faye. »











Le candidat recalé par le Conseil constitutionnel de laisser entendre : «Nous devons être déterminés et solidaires pour barrer la route au coup d’État électoral orchestré par Amadou Ba et pour contribuer à l'avènement d'un Sénégal plus juste, où règnent la loi, la justice et l'égalité pour tous ».









Auparavant, Karim Wade a exprimé sa profonde satisfaction pour «cette décision éclairée ». « Comme notre secrétaire général l’a très justement rappelé, notre pays est à un tournant de son histoire, où la nécessité de restaurer l'État de droit et de garantir l'indépendance de la justice doit primer sur toutes les autres considérations. Soyons conscients que ces principes fondamentaux, piliers de toute démocratie vivante, sont aujourd'hui gravement menacés. Sans eux, chaque citoyen se trouve en péril, exposé à l'arbitraire et à l'injustice », fait-il savoir.









Puis, il soutient que la décision du secrétaire général national du PDS de soutenir la Coalition DiomayePrésident va au-delà d’un choix politique. « Elle est un engagement pour la protection de nos libertés, de nos droits, de notre dignité en tant que sénégalais. C'est un appel à l'unité pour la défense de nos valeurs les plus chères et pour l'avenir de notre pays. Dans cet esprit, je lance un appel vibrant à tous les comités électoraux, de la Coalition Karim 2024 sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora, à travailler étroitement avec les comités électoraux de la Coalition DiomayePrésident », a-t-il précisé.