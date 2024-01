Kédougou : Deux morts après un accident de la circulation

C'est aux environs de 09 heures 15 minutes qu'un accident d'une rare violence est survenu sur la RN7 aux environs du village de Kéniéto.





L’accident implique un véhicule immatriculé TH1047K et une moto de marque TVS, qui avait à son bord les victimes, B.G et D.D, âgés respectivement de 22 et de 18 ans.





Selon les informations recueillies sur place par Seneweb, c'est en voulant éviter un véhicule que la collision a eu lieu entre le camion et la moto qui a été traînée sur plusieurs mètres.





Les deux jeunes qui étaient sur la moto sont morts sur le coup. Alertés, les éléments du commissariat central de Kédougou se sont déployés sur les lieux pour les constats d'usage.